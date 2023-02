“إجراء الانتخابات، وكبح نفوذ فاغنر”.. البيت الأبيض يعلن أولوياته في ليبيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه من المهم أن تتاح للشعب الليبي فرصة للتعبير عن آرائه والعمل على تطلعاته من خلال صناديق الاقتراع، وفق قوله.

وأضاف برايس أن توقيت إجراء الانتخابات متروك للشعب الليبي، موضحا أنه من المهم إتاحة فرصة قريبة للشعب الليبي للتعبير عن صوته بسلام، وفق قوله.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، أنهم يعملون باهتمام مع السلطات الليبية، والممثل الخاص للأمين العام، وحلفائهم وشركائهم الدوليين، لدعم ذلك بالطرق الممكنة، بحسب وصفه.

وحول دور فاغنر في المنطقة، قال برايس إن تجذير نفوذها جعل بلدان المنطقة أضعف وأفقر وأكثر انعداما للأمن وأقل استقلالية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى كبح نفوذها، وفق قوله.

يذكر أن رئيس الاستخبارات الأمريكية “وليام بيرنز” قد أجرى أول زيارة له إلى ليبيا منتصف يناير الماضي، حيث أكد خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ضرورة التعاون بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع فقط من تسليم حكومة الوحدة أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية التي قالت إنه مشتبه في ضلوعه في تفجير طائرة لوكربي عام 1988.

من جانبه، قال موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي إن غرض الزيارة إلى طرابلس هو التحذير من نفوذ مجموعة “فاغنر الروسية” في عديد من الحقول النفطية في ليبيا.

وأضاف الموقع أن واشنطن قلقة من سيطرة فاغنر على العديد من حقول النفط في ليبيا، الذي يمنح روسيا نفوذا جديدا في سوق الطاقة، وفق تعبيره.

المصدر: الخارجية الأمريكية + أفريكا أنتليجنس + ليبيا الأحرار

