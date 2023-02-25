الصول: استقرار ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن مشكلة ليبيا في الصديق الكبير، الذي يُهدر الأموال ولا يرجع لمجلس النواب.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن استقرار ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتجميع السلاح والمصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن هناك أطراف في ليبيا لا تريد الاستقرار ولا الخروج من الأزمة، لأنها مُستفيدة من المشهد الحالي.

وبين أن المُستفيدون من الانقسام السياسي في ليبيا يُحاربون الآن كل ما يصدر من قوانين “في صالح الوطن والمواطن”، ومن يرفض التعديل الدستوري الـ13 لا يريد الانتخابات ولا استقرار ليبيا.

وأوضح أنه بعد التوافق على التعديل ستُصدر قوانين انتخابية رئاسية تشريعية، وهناك ضغوطات محلية.