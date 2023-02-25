الدبيبة: أعدنا الحياة لمشروعات متوقفة وملتزمون بخدمة المصابين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن كثير من المؤسسات في ليبيا عانت من الانقسام السياسي والصراع طوال السنوات الماضية.

أضاف الدبيبة خلال كلمته في حفل افتتاح مركز الأطراف الصناعية إن الإنشاء يستند على التزامنا بخدمة المصابين منذ 2011 وضحايا الحروب والحوادث المرورية، وفق قوله.

وتابع الدبيبة، أن افتتاح المركز كان مدعوما بالتعاون بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية لخدمة كافة فئات المجتمع، على حد تعبيره.

وواصل: “أعدنا الحياة لمشروعات توقفت سنوات بسبب الانقسام السياسي ونكمل اليوم ما بدأته حكومة الوفاق الوطني، وسنتجاوز الماضي بكل تفاصيله ونودع الحروب مستقبلا”.