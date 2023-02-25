حكومة الوحدة: افتتاح عدد من المباني في طرابلس المركز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية افتتاح عددا من المباني في طرابلس المركز ضمن مشروع عودة الحياة المنفذ من جهاز إدارة المدينة القديمة.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن أعمال الصيانة شملت ميدان السيدة مريم، بنك دي روما، المكتبة القديمة، دار كريستا، انطلاقا من باب درغوت باشا الذي يقع شمالي المدينة.

وشارك في فعاليات الافتتاح وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية، ووكيل وزارة السياحة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الشرطة السياحية وعميد وأعضاء بلدية طرابلس المركز، ومجلس إدارة جهاز المدينة القديمة، وعدد من المهتمين بتطوير المدينة وتوثيق تاريخها.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال الاحتفالية، أن الخطة التنموية للعام الجاري، ستشمل عددا من المشروعات الجديدة للجهاز لتكون المدينة القديمة في حلة جديدة تليق بتاريخها.