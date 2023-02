جليبيا – رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة باقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

مصر أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي ، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، ومجلس الدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً علي سيادة واستقرار ليبيا.

Shares

The post مصر: إقرار البرلمان للتعديل الدستوري الـ 13 خطوة مهمة لاجراء الانتخابات في أقرب وقت first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية