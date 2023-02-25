الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت

طرابلس 25 فبراير 2023 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم السبت واليومين القادمين، بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة، قد تصل سرعتها أحيانآ على بعض المناطق إلى (70)كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب في هبوط في الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي.

وأوضح المركز في نشرته اليومية التي نشرها على موقعه بالفيسبوك أن المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق .

الرياح: جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها هذا اليوم إلى (70) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وأضاف المركز قائلا إن منطقة الخليج-سهل بنغازي حتى إمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ،وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

أما منطقة الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 33)مْ .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25)مْ ، تسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد. (وال _ طرابلس)

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