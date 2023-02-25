الولايات المتحدة: ندعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه تم إجراء “مباحثات مثمرة” مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال بلينكن، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية”.

ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا الثلاثاء الماضي إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.