تبون: يجب إيجاد حل مختلف للأزمة في ليبيا عبر إجراء الانتخابات دون تدخل خارجي

الوطن| رصد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه يجب إيجاد حل مختلف للأزمة في ليبيا، وذلك عبر إجراء الانتخابات دون تدخل أجنبي.

وأكد تبون في تصريحات إعلامية للتلفزيون الرسمي مساء أمس الجمعة، أن بلاده تقف مع جميع الأطراف الليبية والدول العظمى وتدعو للحوار والوصول الى المصالحة الوطنية.

وأضاف أن بلاده نادت بالخيار الإنتخابي في ليبيا لأن “أهل مكة أدرى بشعابها وكل الدول العظمى مقتنعة بذلك”.

شدد الرئيس الجزائري أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشقيقة ليبيا من خلال دعم الحوار والمصالحة في هذا البلد والمساهمة في إقناع جميع الأطراف للذهاب إلى انتخابات حتى يختار الشعب الليبي ممثليه في المؤسسات”.