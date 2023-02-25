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طرابلس .. ثقب بالاطارات يتسبب بحادث مروري بطريق المطار

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن وقوع حادث مروري بين سيارتان بالاشارة الضوئية طريق المطار .

ووقع الحادث المروري نتيجة ثقب بإحدى اطارات كيا سيراتو مما أدى سائقة إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة واصطدامها بسيارة الأخرى حيث أسفر الحادث عن إصابة بسيطة .

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