الصول: مشكلة ليبيا في الصديق الكبير والرافضون للتعديل الدستوري لا يريدون الاستقرار

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن من يرفض التعديل الدستوري الـ 13 لا يريد الانتخابات ولا استقرار ليبيا، مشيراً إلى أنه بعد التوافق على التعديل ستُصدر قوانين انتخابية رئاسية تشريعية، وهناك ضغوطات محلية.

وأضاف “الصول”، في تصريحات صحفية، أن هدف مجلس النواب الاستقرار في ليبيا، والاستقرار لن يتم إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتجميع السلاح والمصالحة الوطنية.

وتابع، أن هناك أطرافا في ليبيا لا تريد الاستقرار ولا الخروج من الأزمة؛ لأنها مُستفيدة من المشهد الحالي، والمُستفيدون من الانقسام السياسي في ليبيا هم الآن يُحاربون كل ما يصدر من قوانين “في صالح الوطن والمواطن”.

واعتبر عضو مجلس النواب أن مشكلة ليبيا في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي لا يرجع لمجلس النواب “ويهدر الأموال”.