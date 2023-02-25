قدور يرحب بإقرار التعديل الـ13 من مجلس النواب بعد فترة من التشاور مع مجلس الدولة

رحب وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور بإقرار التعديل الثالث عشر من قبل مجلس النواب بعد فترة من التشاور مع مجلس الدولة.

وأضاف قدور في تصريحات نشرها عبر فيسبوك: نأمل من مجلس الدولة أن يقر التعديل 13 في صيغته النهائية في اقرب وقت لإتمام عملية التوافق والاتفاق.

وأشار إلى أن ما حدث خطوة في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية برلمانية نرجو أن تنهي الانقسام وتعيد تنظيم وبناء ليبيا الديمقراطية الحديثة وتتساوى فيها الفرص ويستفيد كل الشعب الليبي من ثرواتها ويسود فيها القانون والعدالة.

ودعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تساعد الشعب الليبي في الوصول إلى حلول ينتج عنها استقرار حقيقي، فهذا أساس تواجدها حسب قرار انشاؤها دون الاستجابة للضغط التي تمارسها بعض الدول المتدخلة سلبيا في الشأن الليبي.