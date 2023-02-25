عقيلة صالح: اتفقنا على أن تُمنح كل أطراف النزاع حق الترشح ويقرر الليبيون من يحكمهم

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمة له خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، إن البرلمان يسعى لصياغة قوانين توافقية بين الأطراف الليبية تنال قبول الجميع، وتمنح حق الترشح لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

أضاف قائلًا: “نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمنيا ولوجستيا، وتوفير حياة كريمة لليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية، و إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة هو من سيحقق الاستقرار لليبيا، ونسعى لإعداد قوانين توافقية بين كل الأطراف”.

وتابع قائلًا: “اتفقنا على أن تُمنح كل أطراف النزاع حق الترشح ويقرر الليبيين من يحكمهم، ومجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب والمعترف به دولياً، ويملك صلاحية منح إصدار القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها.”