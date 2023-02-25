قبيل انتهاء المهلة.. مواطن يسلم أسلـحة وذحيرة لمركز شرطة في بنغازي

قام مواطن في بنغازي، اليوم السبت بتسليم سلاح نوع مسدس 7ملي ومسدس نوع تير وذخيرة وذلك احتراما للمهلة المعلنة من الاجهزة الامنية للمواطنين بتسليم سلاحهم .

ويأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من السيد وكيل وزارة الداخلية وتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بشأن جمع الاسلحة .

وبحسب مديرية أمن بنغازي، قام أحد المواطنين بتسليم سلاح نوع مسدس 7ملي ومسدس نوع تير وبعض الذخيرة إلى رئيس مركز شرطة الصابري .

وتوجه السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي بالشكر والعرفان للمواطن الذي قام بتسليم هذه الاسلحة .

ودعا كافة المواطنين لتسليم أسلحتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية.