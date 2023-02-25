بالفيديو.. كلمة رئيس مجلس النواب في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح العمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنيا ولوجستيا وتوفير حياة كريمة لليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية ورعاية حقوق الأقاليم التاريخية بالمشاركة السياسية وإدارة البلاد والثروة والأهم إخراج القوات الأجنبية بمختلف جنسياتها من البلاد ووقف التدخل الأجنبي

وشدد صالح في كلمته خلال كلمته في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المنتخب الوحيد المعترف به دوليا ويملك دون غيره صلاحية إصدار القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واعتبر صالح أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات أو تعطيل عمل مجلس النواب من أي جهة كانت يعد اعتداء على صلاحيات واختصاصات أي برلمان منتخب لذلك يتطلب الأمر موقفا موحدا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي لمساندة مجلس النواب الليبي ودعمه في ممارسة حقه التشريعي ولدستوري وحقه كممثل وحيد للشعب الليبي والمعبر عن إرادته الحرة.

وبين صالح أن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يستوجب تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت رقابة ورعاية دولية.

وأضاف صالح أن مجلس النواب يسعى حاليا لصياعة قوانين توافقية تنال قبول الجميع من خلال منح حق الترشح لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش تحقيقا لما تم الاتفاق عليه كمبدأ للحل وهو أن تذهب كل أطراف النزاع إلى صندوق الاقتراع ليقرر الشعب الليبي من يحكمه.