اللافي: المصالحة الوطنية يجب أن تكون بيننا داخل كل المدن الليبية شرقًا وغربًا

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إنه كان هناك عدة مبادرات بعد 2011، بشأن مشروع المصالحة الوطنية، وأهمها الاتفاق على المُضي قدمًا لبناء وطن خال من الفتن والحروب.

جاء ذلك خلال ملتقى عمداء بلديات ومشايخ أعيان منطقة الساحل والجبل.

وأضاف أنه تم تقييم هذه المبادرات، وتم وضع العديد من التساؤلات، متسائلا: ما الذي نحتاجه في هذه المصالحة؟.

وتابع: “اتفقنا على أنه لابد من حل جميع القضايا الخلافية للوصول لمصالحة حقيقية”.

وأكد أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون بيننا داخل كل المدن الليبية شرقًا وغربًا.