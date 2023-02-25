بنغازي.. ضبط أجانب بحوزتهم مخدرات في بوهديمة

أفادت مديرية أمن بنعازي، عن بضبط عدد من الاجانب بمنطقة بوهديمة بحوزتهم مادة الحشيش المخدرة .

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية الامن، تمكنت عدة إستيقافات لمركز شرطة الحدائق داخل منطقة بوهديمة وداخل إختصاصه عن ضبط أجانب بحوزتهم قطع من مادة الحشيش المخدرة وشخص آخر ليبي الجنسية صادر بحقه ضبط وإحضارمن النيابة العامة على ذمة وقائع الإيذاء الجسيم وأُحيلو جميعا إلى النيابة العامة.

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الحدائق العميد رمضان الزاوي وتكون الخطة بإنتشار أعضاء التحريات داخل الإختصاص حيث أُجريت عدة استيقافات بإمرة رئيس وحدة التحريات بأماكن مختلفة من الإختصاص .