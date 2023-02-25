إغلاق مراكز الاقتراع في بني وليد و المردوم وتينيناي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إغلاق مراكز الاقتراع في بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اليوم السبت في كل من بني وليد، تنيناي، المردوم للمشاركة في عملية الاقتراع والتصويت لانتخاب المجلس البلدي من خلال 22 قائمة انتخابية تقدمت للمشاركة في الانتخابات البلدية.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية نسبة المشاركين في انتخابات بلديات بني وليد و المردوم وتينيناي حتى الساعة 3 مساء.

وبينت اللجنة أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية بني وليد بلغت 46.2% منهم 75% رجال و25% نساء.

وأكدت اللجنة أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية المردوم بلغت 61.2% منهم 68%رجال و32% نساء.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية تينيناي بلغت 50.6% منهم 66% رجال و43% نساء.