ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إنه لايوجد خيار أمام مجلس الدولة إلاّ بتمرير التعديل الدستوري الثالث عشر والذهاب مسرعين باتجاه تشكيل اللجنة المعنية بالقوانين.

الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أشار إلى أن الخيارات أمام المجلسين بدأت تنفد.

