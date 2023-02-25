تبون: سنواصل وقوفنا إلى جانب ليبيا من خلال دعم الحوار والمصالحة

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رؤية بلاده لتسوية الأزمة الليبية.

وقال تبون، في لقاء دوري مع الصحفيين بثته قنوات جزائرية، مساء أمس الجمعة، إن كل الدول العظمى توافق على طرح الجزائر للحل في ليبيا عبر الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة رفض إقصاء أي طرف في تلك الانتخابات.

وأضاف تبون أن كل الطرق القديمة المجربة في ليبيا باءت بالفشل، مشيراً إلى صحة المقاربة الجزائرية للتسوية في هذه الدولة الجارة والمبنية على إيجاد حل يكون من الليبيين أنفسهم من خلال إجراء انتخابات واختيار ممثليهم.

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب ليبيا من خلال دعم الحوار والمصالحة في هذا البلد والمساهمة في إقناع جميع الأطراف للذهاب إلى انتخابات حتى يختار الشعب الليبي ممثليه في المؤسسات.

وتقوم الرؤية الجزائرية لحل أزمة ليبيا وتجسيد مشروع المصالحة على رفض التدخل الأجنبي وترك الليبيين يختارون ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة مع رفض إقصاء أي طرف من المشاركة في الاستحقاق خصوصا أنصار النظام السابق.

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واقترحت الجزائر على حكومة الوحدة الوطنية المُضي في إجراء انتخابات مناطقية عبر مراحل زمنية محددة، وذلك بعد فشل تجربة إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.