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استعدادا لرمضان.. حملات مكثفة على المنشآت ومخازن الأغذية بسوق الكريمية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قام فريق التفتيش بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وحدة الكريمية وبرفقة جهاز الحرس البلدي بتنفيذ حملات تفتيشية على مختلف المنشآت ومخازن الأغذية بسوق الكريمية الكائن في نطاق بلدية السواني.

جاء ذلك ضمن الإستعدادات لشهر رمضان المبارك والوقوف على الظروف الصحية اللازمة لتخزين المنتجات الغذائية ومدى إلتزامها بقانون تداول الأغذية.

وبحسب بيان المركز فإنه تم توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة وإتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي التابعين للفرع.

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الكريمية المواد الغذائية حملة رقابية ليبيا

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الوطن الليبية

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