باك: اجتماع واشنطن مهم لأنه يسبق اجتماع مجلس الأمن واللقاء كان من خلف الكواليس

قال المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك، عقب انتهاء اجتماع واشنطن بشأن ليبيا، إن الاجتماع كان مُهماً لأنه يسبق بأيام معدودة اجتماع مجلس الأمن بخصوص ليبيا، رغم أن اللقاء لم يكن رسمياً، بل كان من خلف الكواليس، وفق تعبيره.

باك وفي تصريح له قال إن الاجتماع جاء لتقديم النصح إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الذي تحدث على نطاق واسع مع الشركاء الليبيين والإقليميين والدوليين، وقدّم مقترحات وخططاً واقعية.

هذا وأضاف باك أن ما سيطرحه باثيلي أمام مجلس الأمن سيحظى بدعم دولي كبير، لأنه يتعلق بمشروع لإجراء الانتخابات وجعل ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة ومؤسسات، قادرة على العطاء.