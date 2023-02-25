خبير إيطالي: الكبير أبلغ الدبيبة عدم كفاية الأموال في مصرف ليبيا المركزي

خبير قال الخبير اﻹستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أبلغ في الأيام الأخيرة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة أن الأموال المتوفرة في المصرف لن تكفي، وأن هناك الآن إمكانية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط.

وأضاف الخبير الإيطالي، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذه تعد علامة سيئة تدل على تدهور الوضع الاقتصادي ما قد يشنأ المزيد من التوترات الاجتماعية في البلاد.

وأضاف روفينيتي أن الدولة الليبية توظف حاليًا أكثر من ثلثي السكان في سن العمل، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لديها القليل من الشرعية في البلاد؛ لأنها غير موجودة في المنطقة الشرقية.