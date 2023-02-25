نصية: على أطراف الصراع التعامل مع التعديل الدستوري بإيجابية

دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية الأطراف الليبية إلى التعامل مع التعديل الدستوري الثالث عشر بإيجابية للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وقال نصية في تصريح صحفي إن نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية نعتقد أنه خطوة مهمة جدا في ظل الانسداد السياسي الحالي، ونتمنى من كل أطراف الصراع التعامل معها بإيجابية للوصول للانتخابات العامة في أقرب وقت.

وأضاف: “يبقى الحل الليبي هو الأفضل، وأقرب الطرق لاستعادة الدولة، والخروج من دوامة المراحل الانتقالية، وإخراج كل القوات الأجنبية من البلاد”.

وأشار نصية إلى أن الدول الإقليمية والدولية تسعى لتحقيق مصالحها، ولا تلتفت للمصلحة الليبية ولا تتردد في جعل ليبيا ساحة للصراع الإقليمي.