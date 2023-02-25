الدبيبة: سنواصل دعم الانتخابات البلدية لتفعيل الإدارة المحلية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مواصلة دعم الانتخابات البلدية لتفعيل الإدارة المحلية، ووجود إدارة شرعية تنفيذية تقدم الخدمة لأهلها.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” إن أهلي في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم شاركوا اليوم السبت في انتخاب مجالسهم البلدية؛ مؤكدين تمسكهم بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير وأضاف: سنستمر في دعم الانتخابات البلدية لتفعيل الإدارة المحلية، ووجود إدارة شرعية تنفيذية تقدم الخدمة لأهلها.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إغلاق مراكز الاقتراع في بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي عند الساعة السادسة مساءً.

وأشارت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى أن نسبة المشاركين في انتخابات بلديات بني وليد و المردوم وتينيناي حتى الساعة 3 مساء.

وبينت اللجنة أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية بني وليد بلغت 46.2% منهم 75% رجال و25% نساء.

وأكدت اللجنة أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية المردوم بلغت 61.2% منهم 68%رجال و32% نساء.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية تينيناي بلغت 50.6% منهم 66% رجال و43% نساء.