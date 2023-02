ليبيا – قال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب إن الذين يصنعون الأزمات والذين يخلقون الفتن دائما لهم عصا يضعونها في الدولاب وهم نفسهم تجار الحروب ومرتزقة الفساد وسماسرة الظروف الصعبة وهم مصاصي دماء الناس.

الشعاب وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،أضاف ؛”هؤلاء لا يمكن أن يأتوا بحل أو يكونون جزءًا من الحل أبدا مستحيل”.

Shares

The post الشعاب: الذين يصنعون الأزمات وبخلقون الفتن دائمًا لهم عصًا يضعونها في الدولاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية