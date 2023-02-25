بدء عملية جديدة داخل الشوارع السكنية بالمنطقة الشرقية

أعلن جهاز الامن الداخلي، عن انتهاء المهلة المحددة للمواطنين بالمنطقة الشرقية في تسليم السلاح والبدء في عملية الكشف عن الاسلحة من داخل الشوارع السكنية .

وقال جهاز الامن الداخلي، أنه سيتم الضرب بيد من حديد و مداهمة كل من يملك الأسلحة الغير مرخصة التي لاطالما سلبت الكثير من انفس المواطنين الأبرياء .

وأشار جهاز الامن الداخلي، أن التخطيطات من قبل رئيس الجهاز اللواء ”اسامة محمد الدرسي ” جارية ومُستمرة حتى هذه الدقيقة مؤكدًا للجميع بنبرةٍ شديدة اللهجة بأن يد القانون ستطال أي مُخَالف ومُجرم يحمل السلاح بطريقة غير شرعية أيًا كانت صفته في عملية مشتركة بين جهاز الآمن الداخلي و الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية .

وأكد اللواء ”أسامة الدرسي ” أنه لا مفرّ أَمام من يملك الأسلحة إلا ان يقوم بتسليمها أو تقديم أنفسهم للعدالة والقضاء الليبي العادل .