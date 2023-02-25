باتيلي وبلينكن يتفقان على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام

أخبار ليبيا 24

اتفق، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023.

جاء ذلك وفق ما ذكره باتيلي عبر تغريدة على تويتر. وقال باتيلي، “أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية”.

أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/3IyQ1BaN59 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 25, 2023

والجمعة اجتمع باتيلي مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي آر شيرمان. وضم الاجتماع الذي استضافته الولايات المتحدة في نيويورك ممثلين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وجاء لمناقشة مطلب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب الخارجية الأمريكية