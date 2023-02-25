الصغير: إقامة نظام التغذية المدرسية في ليبيا حاليا خطر على أبنائنا

حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير من اقتراح وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية موسى المقريف من إقامة نظام التغذية المدرسية في ظل دولة هشة ورقابة ومحاسبة شبه معدومة وإدارات في القطاع العام إجمالا يشوبها الفساد.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك” إن ذلك سيكون خطرا على صحة أبنائنا بالدرجة الأولى وسببا آخر للفساد، موضحا أن “أغلب المدارس تفتقد للخدمات الأساسية من حمامات وتدفئة وتكييف في المناطق الحارة، وهناك مناطق أصلا لا توجد بها مدارس بل بيوت متنقلة”.

وتساءل الدبلوماسي السابق: “كيف للوزارة القدرة على توفير صالات للطعام وأنظمة تبريد وتسخين للأطعمة وحفظها؟ مضيفا أن “التجربة التي أجريت في نطاق محدود بالتأكيد حظيت باهتمام ومتابعة ورصد، ووفرت لها كل وسائل النجاح، وذلك لأنها تجربة، وأصحاب التجربة أرادوا ويريدون لها النجاح، وكذلك يريدون لمقترحهم النجاح”.

واستدرك: “لكن بمجرد تعميم التجربة والبدء بها ستصطدم بعوامل أخرى أكبر وأعمق من نشوة التجربة”، مبينا أن “قرانا ومدننا تفتقد لأساسيات التعليم والبنى التحتية اللازمة لاستمرار ونجاح العملية التعليمية”.

وتابع الصغير: “لا أنصح بالمغامرة بصحة أبنائنا وحقهم في الحياة بنقل تجارب دول أخرى ليس لدينا عمق مؤسساتها ولا قوة رقابتها ولا وعي شعوبها ولا البنى المتوفرة لديها”.