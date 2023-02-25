باثيلي: اتفقت مع وزير خارجية أمريكا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الليبية عام 2023

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، اليوم السبت، إنه اتفق مع وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023.

جاء ذلك في لقاء للرجلين في نيويورك قبل يومين من الإحاطة التي سيقدمها باثيلي.

وقال باثيلي، عبر تويتر، “أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية”.

وكان باثيلي، قد التقى الجمعة مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي آر شيرمان، في اجتماع استضافته الولايات المتحدة ضم ممثلين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع جاء لمناقشة مطلب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.