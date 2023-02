ليبيا – اقترح وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف تخصيص ضريبة تقطع من المرتبات على غرار ضريبة الجهاد والضمان يُطلق عليها ضريبة “التغذية المدرسية” من أجل ديمومة المشروع واستمراره.

المقريف وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم،قال:” نسعى إلى تدشين صندوق خاص بالتغذية المدرسية بمساهمة الجميع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتخصيص ميزانية خاصة من الدولة”.

وأضاف:” نُدرك جيداً المردود الاجتماعي والصحي للتَّغذية المدرسية الصحية، وانعكاسها على استيعاب الطلاب والتلاميذ كونها تساعدهم على التركيز والنمو”.

المقريف ذكر بأن ليبيا كانت من رواد التَّغذية المدرسية على مستوى العالم، وقد تم تبني برنامج التغذية المدرسية لمراحل التعليم المختلفة خلال الخمسينيات والذي استمر حتى بداية السبعينيات.

Shares

The post المقريف يقترح تخصيص ضريبة تقطع من المرتبات على غرار ضريبة الجهاد والضمان لـ”التغذية المدرسية” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية