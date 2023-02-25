انتحار شاب بطريقة صادمة أمام المارة في الأبيار

أخبار ليبيا 24

أقدّم شاب على الانتحار وسط ذهول المارة وسط مدينة الأبيار شرقي بنغازي، وذلك بعد أن أطلق رصاصة على نفسه أمام فرع مصرف الوحدة.

والشاب يدعى “سعد المهدي صالح القبايلي” وهو من سكان حي (90) في الأبيار ويعمل بالقوات المسلحة.

وقال مسؤول أمني في مديرية أمن الأبيار، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الشاب المنتحر، يسكن في حي 90، ويعمل بالمؤسسة العسكرية، وقام بقتل نفسه بسلاح ناري أمام مصرف الوحدة وسط المدينة”.

ووصف المسؤول الأمني، القبايلي بأنه “شاب خلوق ومهذب وليس لديه مشاكل مادية أو اجتماعية، ولكن تدهورت حالته مؤخراً وخضع للعلاج بالقرآن على أيدي مشايخ لفترة”، مشيرًا إلى أنه انتحاره أمام الجميع كانت فاجعه وصدمة.

ونفى المسؤول الأمني، الأخبار المتداولة التي تفيد بأن القبايلي عليه التزامات مادية بسبب قيام اللجنة المشتركة بإزالة “كشك” خاص به، مما جعله يقبل على الانتحار.

وقال، إن “أسرته أكدت أنه يتعالج بالقرآن لاعتقادهم بأنه يعاني نتيجة السحر والشعوذة”.