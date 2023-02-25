التكبالي يعلق على الافراج عن بقية قيادات “النظام السابق”

علق عضو مجلس النواب علي التكبالي عن الإفراج عن قيادات النظام السابق الذين انتهت مدة محكوميتهم، معتبراً أن هذا الامر سيعزز حالة الرضا لدى الكثير من الأسر والقبائل.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية أنه “يمكن للاتحاد الأفريقي أن يضغط على الرئاسي وحكومة الدبيبة للإفراج عن قيادات النظام السابق الذين انتهت مدة محكوميتهم”.

وأكد التكبالي على “إيجاد صيغ للتعايش الحقيقي بين أنصار النظام السابق ومؤيدي فبراير، والمصالحة بين شرق وغرب البلاد”.

واضاف التكبالي أن “على الاتحاد الأفريقي أن يضغط على الرئاسي وحكومة الدبيبة لتقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة لتقوم بالإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة”.

وقال التكبالي أن “هناك ترابط بين تحرك الاتحاد وبين الجهود الغربية الأميركية تحديدًا بشأن الأوضاع في ليبيا”، مضيفاً أن “الاتحاد الأفريقي أعلن منذ فترة عزمه تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا”.

ونوه التبكالي إلى أن “بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي يشكون من فوضى السلاح في ليبيا لكن هذا لا ينفي مراعاته للتوجه الأميركي بالتعجيل بالانتخابات الليبية، مشيراً إلى أن ملف المصالحة في ليبيا بالغ الأهمية في التمهيد للانتخابات لكن أتوقع أن تكون مساهمة الاتحاد ضعيفة للغاية.

وأكد التكبالي أن “الأطراف الليبية التي يمكنها لعب دور حقيقي كالقوى المسلحة وبعض الزعامات القبلية لا تستجيب إلا للدول الكبرى”، منوهاً إلى أن الاتحاد الأفريقي يركز على القضايا الأكثر صلة بالعمق الأفريقي، واهتمامه بملف ليبيا مؤخراً ينحصر في زوايا محددة كمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وتسأل التكبالي عن “الآليات التي تملكها المنظمة القارية لإحداث المصالحة في ليبيا مع اتساع الشروخ بالنسيج الليبي على مدار السنوات الماضية”، مؤكداً أن ليبيا تحتاج لمعالجة غضب أهل الجنوب من التهميش لعقود، وحل مشاكل مدن مثل تاورغاء.

وقال التكبالي “يجب عودة أو ترضية من تم تهجيرهم جراء الصراعات المسلحة، والتخفيف من معاناة أهالي المدن التي تركت الحروب بصمتها الثقيلة عليها مثل ترهونة”.