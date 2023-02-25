مسلحون يغلقون الطريق المؤدي إلى مصفاة الزاوية احتجاجا على اختفاء شاب يدعى ميلود المختار

أخبار ليبيا 24

أغلق مسلحون محتجون بسواتر ترابية الطريق المؤدي إلى مصفاة الزاوية احتجاجًا على اختفاء شاب يدعى “ميلود المختار حسين” منذ عشرة أيام في مدينة الزاوية، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وقالت المصادر المحلية بالزاوية، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن اغلاق مصفاة الزاوية وتوقف الوحدات الإنتاجية ستؤدي إلى توقف إمدادات الوقود إلى محطة الكهرباء وامدادات تزويد محطات الوقود بالبنزين والديزل من خزانات شركة البريقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجهات المسؤولة والأجهزة الأمنية لم تحرك ساكناً، وهناك مساعٍ من الخيرين لإنهاء هذه الأزمة سريعًا، مؤكدين أن المواطنين ليس لهم ذنب بما حدث للشاب “ميلود المختار حسين” ولا علاقة لهم بالأمر، كما أنه علاقة لمصفاة الزاوية بالواقعة.

ومنذ عشرة أيام لازال مصير “ميلود المختار حسين” مجهولًا، حيث تضاربت المعلومات حول مصيره، ما بين فقدانه غرقا في البحر وبين وصوله لنقطة إنزال هجرة غير شرعية واختطافه.