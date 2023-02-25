العريبي: سنعمل على بدء صيانة وترميم منطقة القوارشة

قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي ان منطقة القوارشة المجاهدة من ضمن المناطق العديدة في بنغازي التي تصدت للإرهاب.

وأكد العريبي خلال زيارة رفقة النائب بدر النحيب وبعض النواب ان العمل سيبدأ في صيانة منطقة القوارشة واستكمال بناء بعض المساجد وترميم المباني المتضررة من خلال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وتقدم العريبي بالشكر لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وللقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بالمناطق التي دعمت ثورة الكرامة.