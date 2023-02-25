اتفاق أممي أمريكي بدعم ليبيا لإجراء الانتخابات خلال عام 2023

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، السبت أن الانتخابات هي الوسيلة المُثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية.

وقال المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، اتفقت مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، على ضرورة دعم المجتمع الدولي، لإجراء الانتخابات خلال عام 2023م.

وشهد اللقاء الذي استضافته العاصمة الأميركية (23-2-2023) اجتماع الدول التي تشكل لجنة العمل الدولية المتخصصة بالشأن الليبي، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبدالله باثيلي ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، لمناقشة تطورات الأزمة خاصة المستجدات المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بحسب اندبندنت عربية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، أن “المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، وقبل إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أطلع المشاركين على آخر المستجدات في شأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا بهدف تعزيز الإجماع الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023”.

وأضافت أن “المشاركين أحيطوا علماً بالتقدم الذي أحرزه مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر وناقشت الأساس الدستوري للانتخابات ومشاورات في شأن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات”.

وذكر البيان الأميركي أن “نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، أشارت في تصريحات للمسؤولين الزائرين إلى اتفاق الولايات المتحدة والممثل الخاص للأمين العام باثيلي على ضرورة تقديم المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023”.