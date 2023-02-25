لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تباشر مشروع صيانة وتطوير عمارات بوهديمة والقوارشة

باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في إزالة التعديات على الفضاء العام والبناء العشوائي والركام بمنطقة بوهديمة ببنغازي.

وقالت اللجنة في بيان عبر “فيسبوك” إن هذه الخطوة للبدء في مشروع صيانة وتطوير عمارات بوهديمة الذي يشمل أعمال إنشاء موقف سيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات.

كما باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في صيانة الطرق المتهالكة وراء عيادة الجامعة بمنطقة الحميضة