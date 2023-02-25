لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تباشر مشروع صيانة وتطوير عمارات بوهديمة والقوارشة

باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في إزالة التعديات على الفضاء العام والبناء العشوائي والركام بمنطقة بوهديمة ببنغازي.
وقالت اللجنة في بيان عبر “فيسبوك” إن هذه الخطوة للبدء في مشروع صيانة وتطوير عمارات بوهديمة الذي يشمل أعمال إنشاء موقف سيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة شبكة إنارة الطرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات.
كما باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في صيانة الطرق المتهالكة وراء عيادة الجامعة بمنطقة الحميضة
وفي ذات السياق شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في صيانة عمارات الإسكان العام بمنطقة القوارشة المعروفة باسم “عمارات الـ 800” المتضررة بالإضافة إلى استكمال المدرسة الوحيدة بالمنطقة.
وتشمل أعمال الصيانة، مشروع انشاء المدرسة المتوقفة منذُ اكثر من 13 عام، وإنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة الطرق الداخلية وصيانة وطلاء الواجهات المتضررة للعمارات إنشاء الساحات الخضراء داخل العمارات وصيانة الأرصفة الداخلية، وصيانة شبكة الصرف الصحي.
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