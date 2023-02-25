إغلاق مصفاة الزاوية بسواتر ترابية من قبل أهل المفقود “ميلود حسين”

أغلقت مصفاة الزاوية بسواتر ترابية من قبل أهل المفقود ميلود حسين الذي تم خطفه من مدة 10 ايام في طريق المطرد الزاوية، ما أثر على الإمدادات لمحطات الكهرباء والوقود.

وتبعا لذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي، مشيرة إلى أنها ستضطرّ لتخفيض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات وسيكون وضع الشبكة حرج أمام الطلب المتزايد على الطاقة من المستهلكين.

وتعد مصفاة الزاوية، أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف برميل يوميا، وتغذّي أغلب المنطقة الغربية بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.