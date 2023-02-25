شكري يطلع وفدا أوروبيا على جهود مصر لإعادة الاستقرار في ليبيا

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري التطورات الليبية خلال استقباله وفداً من البرلمان الأوروبي في القاهرة اليوم السبت.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية فإن شكري استقبل وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب “تيري مارياني” عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان.

وإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، بحث شكري تطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق البيان.

وحرص شكري على إطلاع الوفد الأوروبي بالمواقف المصرية إزاء تلك القضايا، والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها واستعادة الاستقرار والسلم الدولي.