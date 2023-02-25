حملة جديدة تستهدف محلات المواد الغذائية والخضروات والفواكه في أوباري

أفاد مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم السبت عن خروج حملة جديدة استهدفت محلات بيع المواد الغذائية وبعض القصابين ومحلات بيع الخضروات والفواكه في مدينة أوباري .

ونفذ مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في اوباري رفقة جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية المرافقة لمحلة المشروع استهدفت محلات بيع المواد الغذائية وبعض القصابين ومحلات بيع الخضروات والفواكه .

وبحسب المركز الرقابي، تم مصادرة بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك البصل الغير صالح للاستهلاك البشري وتحرير محاضر المخالفات للمحلات المخالفة .

وتم إتخاذ الإجراءات الرقابية القانونية والإدارية من قبل جهاز الحرس البلدي اوباري