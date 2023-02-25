تحذيـر هــام.. الارصاد الجوية: رياح قوية السرعة وهبوط الرؤية الافقية على هذه المناطق

حذر المركز الوطني للارصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية احيانا مثيرة للأتربة، مؤكدةً على تأثر اغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تصل سرعتها احيانا على بعض المناطق إلى (70-50)كم /ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال المركز في بيان، أن التقلبات الجوية تتسبب في هبوط في الرؤية الافقية ، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي .

وبحسب المركز تتاثر مناطق (الخليج -اجدابيا-سهل بنغازى -الجبل الاخضر -حتى طبرق) بداية من اخر ليلة اليوم السبت ويوم الغد الاحد 26/02/2023 برياح جنوبية شرقية نشطة الى قوية تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر/الساعة مثيرة للاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق سهل بنغازى واجدابيا.

ووفقا للمركز تشهد معظم مناطق غرب ليبيا هبوط الرؤية الافقية الان نتيجة الاتربة المثارة، مشيراً إلى أن الرؤية تدنت إلى 1500 متر في مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس الان .

ورصد المركز سرعة الرياح في نالوت حيث وصلت الى 30عقدة مايقارب 60 كم / ساعة و 26عقدة في سبها، مع هبوط مدى الرؤية على اغلب مناطق غرب ليبيا نتيجة الاتربة المثارة، حيث تدنت الي اقل 1000متر في غدامس.

ومن المتوقع بحسب المركز ان وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الغد مناطق الشمال الغربي .

ونوه المركز إلى اخذ الحيطة والحذر خاصة للسائقين خلال الطرق الساحلية والتنبه لذلك لذوى امراض الجهاز التنفسى.

والله اعلم