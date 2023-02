ليبيا – قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت إن الوقت قد حان للاتحاد خلف عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم في ليبيا لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات.

وجاء ذلك في تغريدة لشوليت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب لقاء جمعة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

