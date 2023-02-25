الوطنية للنفط تؤكد أن إمدادات الغاز تسير بشكل طبيعي ردا على بيان لشركة الكهرباء

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ردت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، على بيان صادر من الشركة العامة للكهرباء بشأن وجود انخفاضٍ حادٍ في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الانتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقًا للمعتاد وهي ذات الكميات التي سبق وأن تم تزويد محطات الكهرباء بها خلال ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أنها لم تتلق كم من اللجنة المشتركة الخاصة بينها وبين كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء، لم تقم إخطارها بأي نقص في الإمدادات.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومنذ استلامه لمهامه، تصدر ملف تزويد محطات الكهرباء قائمة أولوياته.

وقال، إن المؤسسة قامت “بتخفيض الكميات المصدرة من الغاز لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، الأمر الذي انعكس في انعدام طرح الأحمال في ذروة فصل الشتاء في سابقة هي الأولى منذ سنوات، دون إنقاص من مجهودات العناصر الفنية الوطنية”.

وأضافت المؤسسة إلى أن ما يجري من خلل أمني في محيط مصفاة الزاوية، هو أمر خارج عن إرادتها، وذلك في إشارة لقيام محتجين على اختفاء شاب بغلق الطريق المؤدي للمصفاة.

وأشارت إلى، أن محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل عن طريق الشاحنات، نظراً لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودع الزاوية ومستودع طرابلس، والذي تتغذي المحطة من أحد تفريعاته.

وقال البيان، في “هذا الشأن اقترحت المؤسسة الوطنية للنفط منذ مدة إنشاء خط غاز بحري من مجمع مليته، إلا أن المسؤولية الإدارية في ذلك الشأن تقع على عاتق الشركة المستهلكة”.

وأضافت البيان، أن “هذه الحالات تتطلب وجود خطة للطوارئ وبدائل أخرى وسعات تخزينية مناسبة وعدم الاعتماد فقط على التزود بالشاحنات والتي تتأثر بالظروف الأمنية المحيطة مشيرة إلى أن هذه الأمور تعتبر اختصاص أصيل للشركة العامة للكهرباء وتقع عليها مسؤولية إيجاد حلول مناسبة لها”.