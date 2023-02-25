وزير العمل بحكومة الدبيبة يزور القدس المحتلة.. ورئيس وزراء فلسطين: أول مسؤول ليبي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية”، إن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد” أول وزير ليبي يزور فلسطين المحتلة، واصفاً الزيارة بالتاريخية.

كتب على فيسبوك: “فلسطين في قلب كل انسان ليبي وكذلك ليبيا في قلب كل انسان فلسطيني، ونرى في ليبيا عمقا مهما لفلسطين كقضية وشعب، وزيارة فلسطين وخاصة القدس كزيارة الأسير في السجن لحين التحرر من الاحتلال، فزيارة أشقائنا العرب لفلسطين السجينة لا تعني التطبيع مع الاحتلال”.

وتابع: “هذه الزيارة الرسمية الأولى على مدار التاريخ لوزير ليبي لفلسطين، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وأهمية العمق العربي في سبيل دعم فلسطين على كافة المستويات”.