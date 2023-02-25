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اللجنة المركزية للإنتخابات المحلية تشيد بنسب الإقبال الهامّة على الإنتخابات البلدية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توجهت اللجنة المركزية للإنتخابات المحلية، مساء اليوم السبت، بالتهنئة للمنتخبين الذين شاركوا في عملية التصويت ببني وليد وبلدية المردوم و بلدية تيناي. مشيدة بحرص المواطنيين ومتابعتهم لانتخاب”مجلس بلدي قوي يستطيع خدمتهم”.
وأفادت اللجنة المركزية، في ندوة صحفية، أن نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية بالمردوم بلغت 72.2% وفي بني وليد 66.2% وفي تينيناي 66.8%.
وأشادت اللجنة بمجهودات أعوانها و مجهودات الفرق الأمنية التي أمّنت المراكز الإنتخابية وسهّلت كل الإجراءات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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