اللجنة المركزية للإنتخابات المحلية تشيد بنسب الإقبال الهامّة على الإنتخابات البلدية

توجهت اللجنة المركزية للإنتخابات المحلية، مساء اليوم السبت، بالتهنئة للمنتخبين الذين شاركوا في عملية التصويت ببني وليد وبلدية المردوم و بلدية تيناي. مشيدة بحرص المواطنيين ومتابعتهم لانتخاب”مجلس بلدي قوي يستطيع خدمتهم”.

وأفادت اللجنة المركزية، في ندوة صحفية، أن نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية بالمردوم بلغت 72.2% وفي بني وليد 66.2% وفي تينيناي 66.8%.

وأشادت اللجنة بمجهودات أعوانها و مجهودات الفرق الأمنية التي أمّنت المراكز الإنتخابية وسهّلت كل الإجراءات.