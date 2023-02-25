بالصور .. واقعة سرقة تقود الى ضبط مصنع للخمور بمدينة الخمس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن أعضاء التحري التابعين لقسم البحث الجنائي بمدينة الخمس من ضبط مصنع للخمور .

وبحسب المعلومات وفقًا للداخلية، بأنه بعد ورود برقية من مركز شرطة الخمس بمديرية أمن الخمس إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية بشأن بلاغ من أحد المواطنين مفاده تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص مجهولين الهوية.

وعلى الفور باشر أعضاء التحري التابعين لقسم البحث الجنائي الخمس عمليات البحث والتحري حول الواقعة ؛ واسفرت عن ضبط شخصان الأول يدعى “ع، أ، أ” والثاني يدعى “م ،ع، أ” ؛ وذلك بعد ملاحقتهما ودخولهما إلى حجرة تحت الإنشاء تخص أحد المقبوض عليهما.

وعثر بداخل الحجرة على معدات تستعمل لتصنيع الخمور وبعض القنينات وعددها ثمانية عشر قنينة سعة سبعة لتر بها خمور محلية الصنع.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما وفتح محضر بالخصوص واحالتهما الى جهات الاختصاص.