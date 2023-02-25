ضبط سيارة تويوتا كامري في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت عن تمكن ضبط اعضاء قسم شرطة النجدة، لسيارة تويوتا كامري تحمل لوحات معدنية تخص مركبة أخرى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المهام المنوطة لرجال قسم شرطة النجدة ومن خلال التمركزات الأمنية التابعة للقوة داخل مدينة طرابلس .

وبحسب مديرية الامن، تم ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كامري” اللون أبيض وبالإستفسار عنها بغرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبين أنها تحمل لوحات معدنية تخص مركبة ألية أخرى. .

وأفاد ضابط الفرقـة بقسم شرطـة النجدة خالد الاجنف، بأنه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.