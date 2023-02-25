اللافي: المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم السبت، في ملتقى نحو بناء السلام الذي احتضنته مدينة صرمان بحضور عمداء بلديات الساحل الغربي، ووجهاء وأعيان المنطقة الغربية والجبل.

وأكد اللافي في كلمته أمام الحضور على أهمية مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي، ويهدف لتحقيق الاستقرار طريق التنمية والازدهار، موضحا أن المشروع هو ملكية لكل الليبيين، تحت إشراف المجلس الرئاسي، وبالتعاون مع الخبراء المختصين، مشددا على أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللافي أوضح الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا السياق، كإعلان الرؤيته الاستراتيجية للمصالحة، التي تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع.

وأشار إلى نتائج الملتقى التحضيري الذي عقد الشهر الماضي، وجمع الليبيين بمختلف مكوناتهم داخل الوطن، لمناقشة القضايا التي تساهم في إرساء دعائم السلام الدائم في ليبيا، في جلسات حوارية ساهمت في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع، الذي سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية، وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.