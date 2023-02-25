المبعوث الأممي يبحث مع الصين دعم حل وطني للأزمة في ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ.

وقال باتيلي، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “شهد اللقاء تناغما مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023”.

واليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تم إجراء “مباحثات مثمرة” مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال بلينكن، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية”.