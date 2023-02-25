أبرز ما ورد في كلمة “المشري” اليوم بشأن التعديل الدستوري الـ13

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في كلمة مرئية، بشأن التعديل الدستوري الـ13 أن بنود اختيار رئيس الدولة في التعديل الدستوري جاءت وفقا لمقترحات “فبراير”.

وأكد المشري أن “الحديث عن أن التعديل الدستوري سيجلب ديكتاتورا جديدا غير صحيح”.

ونوه المشري إلى أن “الرئيس سيحدد السياسيات العامة وليس من حقه الدعوة للاستفتاء إلا بشروط”.

وأشار المشري إلى أن “الرئيس لن ينشئ القوانين وإنما يقترحها أو يصدرها في آخر مراحلها”. مضيفاً أن “التعديل الدستوري الـ 13 وما أثار من لغط لم يكن نتاج يوم وليلة”.

وشدد المشري أن “مجلس الدولة هو الذي طالب أولا بإجراء تعديل دستوري محدود يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات، مؤكداً “عُدلت بعض المواد بالتعديل الدستوري بعد تصويتنا عليها مادة مادة.التقيت بعض المتظاهرين الرافضين للتعديل الدستوري وهم ممثلون لبعض الجهات في ليبيا”.

وقال “التعديل الدستوري تحصين للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري، ورفضنا قانون الانتخابات السابق لفقدانه الأساس الدستوري.

وأفاد المشري أن “نظام الحكم المعروض حاليا خليط بين النظامين الرئاسي والبرلماني”، مشيرًا إلى أن “الانتخابات الرئاسية ليست وليدة هذا التعديل إنما وليدة مقترحات فبراير ومشروع الدستور واتفاق جنيف والواقع العملي”.