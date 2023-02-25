بنغازي .. البحث الجنائي يفك لغز اختفاء آلاف الدولارات من البطاقات المصرفية “فيزا” للمواطنين

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي / مكتب مكافحة الجرائم الماليه ةن فك لغز اختفاء أموال بالعملة الاجنبية من البطاقات المصرفية “فيزا ” الخاصة بعدد من المواطنين.

جاء ذلك بعد تقدم أحد المصارف العاملة بمدينة بنغازي ببلاغ لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليه عقب شكاوى عدد من المواطنين لإدارة المصرف تفيد بفقدانهم مبالغ مالية من فئة الدولار من بطاقاتهم المصرفية الخاصة بـالنقد الأجنبي (10000 دولار).

وبناء على ذلك باشر المكتب في فك لغز اختفاء تلك الأموال وذلك بعد فتح محضر رسمي في الواقعة وإطلاق عملية التحقيق.

وبدأ المكتب تحقيقاته بمخاطبة الشركة الدولية المسؤولة عن خدمات ” الفيزا ” عن طريق إدارة المصرف والتي حددت الإيميلات التي تم عبرها خصم تلك القيم المالية من تلك البطاقات إضافة للبضائع التي تم شرائها بتلك القيم وأسم شركة الشحن التي وردت تلك البضائع إلى ليبيا.

وفور ذلك تم استدعاء القائمين على شركة الشحن والتحصل منهم على أسم المستفيد الذي ورد تلك البضائع عبر شركة الشحن تلك.

وبعد تجميع خيوط الواقعة استدرج المحققون المتهم ذاك عبر التواصل معه لشراء إحدى تلك البضائع وهو عبارة عن هاتف نقال عرضه للبيع عبر الانترنت كان قد اشتراه عبر خصم قيمة مالية من أحد تلك البطاقات المصرفية ” الفيزا ” التي استولي على رقمها السري وشحنه عبر شركة الشحن تلك.

وبعد الإيقاع به وخلال الاستدلال معه اعترف المتهم بما نسب أليه وسرد الطريقة التي تحصل بها على الأرقام السرية للبطاقات المصرفية فتم إيداعه في الحجز القانوني الذي تم منه ترحيله إلى النيابة العامة مع بعض البضائع التي وجدت بحوزته قبل ان يتصرف فيها ويبيعها.